‘Castelo do Harry Potter’ é destruído em ataque russo na Ucrânia

(Foto:Reprodução/AP) – Quatro pessoas morreram e 27 ficaram feridas em um ataque com mísseis russos contra edifícios residenciais e infraestrutura civil na cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, nesta segunda-feira (29), disse o governador regional Oleh Kiper.

Um dos alvos dos ataques foi o edifício de estilo gótico conhecido localmente como “Castelo de Harry Potter”, que foi visto em chamas. O edifício ganhou este apelido devido à semelhança com o Castelo de Hogwarts retratado nos filmes. O prédio faz parte da Academia de Direito de Odessa.

A ofensiva russa acontece no momento em que a Ucrânia aguarda suprimentos militares prometidos pelos Estados Unidos e pela Europa. Desarmadas, as tropas ucranianas têm lutado para resistir aos avanços russos no campo de batalha e, recentemente, foram obrigadas a fazer uma retirada tática de três aldeias no Leste.

Nesta segunda, o ministério da Defesa da Rússia informou que suas forças tomaram a aldeia de Semenivka. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que novos suprimentos ocidentais começaram a chegar, mas lentamente.

