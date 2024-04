Regional do Sudeste do Pará Promove Gincana para aprimorar a Segurança do Paciente

A iniciativa reforçou o conhecimento técnico dos profissionais, e estimulou a adoção de práticas mais seguras no ambiente hospitalar

O Hospital Regional do Sudeste do Pará – Dr. Geraldo Veloso (HRSP), realizou nos dias 29 e 30 de abril, no município de Marabá, sudeste paraense, a sua primeira Gincana da Segurança do Paciente. O evento foi marcado pelo engajamento dos profissionais de saúde da instituição, visando aprimorar suas habilidades técnicas e práticas de segurança no atendimento aos usuários.

Flávio Marconsini, diretor-executivo da unidade, enfatizou que a iniciativa marca um avanço em direção à construção de uma cultura de segurança no hospital. “A gincana não só criou um ambiente propício para o aprendizado e troca de experiências entre os profissionais, mas também estimulou a reflexão sobre a importância da segurança do paciente em todas as etapas do atendimento”, destacou.

Durante os dois dias de atividades, realizado pelo Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), os participantes se envolveram em dinâmicas e desafios que abordaram os protocolos de segurança, identificação correta do paciente, comunicação eficaz, administração segura de medicamentos, prevenção de quedas, cirurgia segura e higienização das mãos.

Crísila Reis, enfermeira que atua na unidade do Governo do Pará, expressou sua satisfação com a realização da ação. “Foi uma oportunidade única para reforçarmos nosso compromisso com a segurança e o bem-estar dos pacientes que confiam em nossos cuidados. A troca de experiências e o aprimoramento técnico contribuirão para uma assistência ainda mais segura e eficaz”, enfatizou.

As atividades da gincana reforçaram o conhecimento técnico dos profissionais, promoveram a integração entre as equipes e incentivaram a adoção de práticas mais seguras no ambiente hospitalar. O ponto alto da gincana foi, a competição “passa ou repassa”, que envolveu os profissionais em uma disputa acirrada, reforçando ainda mais a aprendizagem coletiva.

Segundo a enfermeira Mayara Feitosa, a abordagem lúdica e participativa da gincana, promoveu um aprendizado prático sobre questões cruciais de segurança do paciente. “Durante a ação, houve uma incrível interação entre os membros da equipe, onde o aprendizado se deu de forma leve e eficaz. Os desafios propostos nos fizeram refletir sobre a importância da segurança do paciente em nosso dia a dia. Foi uma experiência enriquecedora e reforçará nossas práticas de segurança”, explicou.

A unidade de saúde pública do Governo do Pará, é gerenciada há um ano pelo Instituto de Saúde Social e Ambiental da Amazônia (ISSAA), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

Referência

O Hospital Regional em Marabá destaca-se na Região de Integração Carajás, por meio do seu Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente (NQSP), reconhecido como uma referência em excelência. Além de assegurar a qualidade dos serviços oferecidos, o núcleo garante que os processos da instituição sejam executados de maneira segura, eficaz e eficiente, abrangendo desde a avaliação da qualidade da assistência prestada aos pacientes até a segurança do ambiente hospitalar.

A enfermeira Luana Maria, que atua no Setor de Qualidade, frisou a importância da área para a melhoria da segurança do paciente. “Por meio das iniciativas do Núcleo, como a gincana, conseguimos identificar falhas, otimizar processos e, assim, aprimorar o atendimento, resultando em uma recuperação mais eficaz para os pacientes”, ressaltou.

“O Núcleo de Qualidade visa melhorar continuamente nossos serviços, garantindo que os pacientes recebam o atendimento de excelência que merecem. Com ele conseguimos diminuir consideravelmente incidentes, o que leva a uma recuperação mais ágil dos usuários, possibilitando seu retorno ao aconchego de seus lares”, enfatizou Alan Ferreira, diretor assistencial do hospital.

Perfil – O Hospital Regional do Sudeste do Pará, é referência para procedimentos de média e alta complexidade para mais de um milhão de pessoas, em 22 municípios da região. A instituição conta com 135 leitos, dos quais 97 são para unidades de internação clínica e médica, e 38 para Unidades de Terapia Intensiva (UTI), estas com 20 leitos de UTI adulto, nove de UTI pediátrica e nove de UTI Neonatal, estrutura que possibilita atender pacientes em diferentes níveis de complexidade.

Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2024/17:26:36

