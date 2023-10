Vídeo:Adolescente de 15 anos é agredida covardemente em saída de escola, em Santarém

(Foto:Reprodução) – As imagens registraram o momento em que uma menina de 15 anos é agredida covardemente por um grupo de adolescentes em frente à Universidade do Estado do Pará (UEPA), situada na Avenida Plácido de Castro, no bairro Aparecida, em Santarém.

As agressões ocorreram por volta de meio-dia de segunda-feira (16), na saída da escola Aparecida. A maioria dos agressores é de menores de idade e estudantes do referido educandário, inclusive, alguns aparecem fardados.

No vídeo, a adolescente das iniciais V.A.A.P, é derrubada no chão, puxada pelos cabelos e depois leva socos e pontapés diversas vezes pelo grupo que aparentemente também tem crianças.

De acordo com a mãe da vítima, um dos agressores se chama Erick, de 19 anos. Ele estava acompanhado da prima, uma das menores que iniciou a confusão. O mais assustador disso tudo é que no momento da brutalidade contra V.A.A.P, ele estava armado com uma faca e algo pior poderia ter acontecido.

Veja ao Vídeo:

Adolescente de 15 anos é agredida covardemente em saída de escola, em Santarémhttps://t.co/8ntueZbThf pic.twitter.com/lQBBGRwjVM — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) October 17, 2023

“Gostaria de pedir ajuda de alguma forma para que as autoridades nos ajudem, com clamor de Justiça. Esse rapaz de camisa vermelha é velho conhecido da polícia e já contém um homicídio nas costas. Ele foi o primeiro que pegou minha filha e jogou no chão, com socos e chutes. E os demais a atacaram, sem chance de defesa. Cortaram o cabelo dela. Preciso que as autoridades se sensibilizem com a minha dor, pois minha filha está muito machucada”, disse a mãe.

Motivação

A vítima relatou que os primos da estudante que iniciaram a briga estavam jogando indiretas e fazendo chacota na quarta-feira (11). Eles também teriam xingado a mãe da vítima de ‘PUTA’. Neste momento, a adolescente foi tirar satisfação e ali teve o princípio de uma confusão.

Já na segunda-feira (16), os primos da menor que estavam praticando bullying contra V.A.A.P, foram até ela tirar satisfação. Ocasião, que ocorreu a violência, a lesionando no rosto, cabeça e braço.

A irmã de V.A.A.P também estudava na mesma escola, mas devido aos constantes bullyings por ser diagnosticada com transtorno de psicopatia, foi obrigada a sair do colégio. Segundo a mãe, nesta situação, a escola não prestou a assistência necessária.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e ao Adolescente (DEACA).

Posicionamento

Nossa equipe de reportagem solicitou uma nota de posicionamento da 5º URE. Estamos aguardando.

Fonte: O Impacto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 17/10/2023/10:26:38

