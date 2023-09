Adolescentes desaparecem e famílias pedem ajuda para encontrar pistas em Manaus

(Foto: Divulgação/PC-AM) -Dois adolescentes desapareceram em datas e locais distintos de Manaus. As famílias registraram os casos na polícia e divulgaram fotos dos jovens para ajudar no encontro de pistas.

De acordo com a Polícia Civil, Deiver Jose Rodriguez Parra, 13, sumiu na segunda-feira (25), na rua Praia de Porto Seguro, bairro Tarumã, zona oeste da capital.

A outra adolescente identificada como Nicoly Gabriely da Silva Araújo, 15, foi vista pela última vez no dia 21 de fevereiro deste ano, no bairro Zumbi dos Palmares, zona leste.

A PC-AM solicita a quem saiba a localização dos adolescentes, que as informações sejam repassadas por meio dos números (92) 99115-1284, disque-denúncia da Depca, bem como pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) está localizada na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol, bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus.

