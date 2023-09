Parauapebas abre concurso com salário de até R$ 22 mil

Concurso público de Parauapebas oferta 320 vagas (Foto:|Reprodução)

Inscrições do concurso público de Parauapebas começam na próxima sexta-feira (29) e tem 320 vagas. Os salários variam de R$ 1.370,84 e chegam a 22.083,58.

Os concursos públicos são uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e bons salários. A Prefeitura de Parauapebas, no sudeste do Pará, publicou nesta terça-feira (26), edital do concurso público para preenchimento de 320 vagas do quadro de pessoal efetivo.

O certame será executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp). Os salários variam de R$ 1.370,84 e chegam a 22.083,58.

CARGOS

O cargo de auxiliar administrativo promete ser um dos mais concorridos, com 112 vagas e salário inicial de R$ 3.302,79, além do cargo de procurador, cujo salário-base inicial parte de R$ 22 mil.

Além destes cargos, também há oportunidades para: Auxiliar Operacional; Agente de Defesa Civil II; Auxiliar de Artes e Cultura; Auxiliar de Farmácia; Auxiliar de Práticas Desportivas; Fiscal de Vigilância Sanitária; Operador de Videomonitoramento; Técnico Agrícola; Técnico em Defesa Civil; Técnico em Saúde Bucal de Atenção Primária a Saúde; Técnico em Informática; Agente de Fiscalização e Controle das Relações de Consumo; Analista de Defesa Civil; Antropólogo; Educador Físico; FarmacêuticoBioquímico; Instrutor de Práticas Desportivas.

INSCRIÇÕES

As inscrições para o concurso serão realizadas entre os dias 29 de setembro a 16 de outubro, exclusivamente via Internet, pelo site da Fadesp.

O valor da taxa de inscrição a ser paga pelo candidato é de R$ 90,00 para os cargos de nível superior e R$ 70,00 para os cargos de nível médio, auxiliar e elementar.

Clique para acessar o edital completo do concurso!

RESUMO

Período de Inscrição – 29/09 a 16/10/2023

Valor taxa de Inscrição:

– Nível Superior = R$ 90,00

– Nível Médio, Auxiliar e Elementar = R$ 70,00

Fonte:Alessandra Gonçalves / Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 27/09/2023/09:49:59

