Adolescentes desapareceram , ao sair da escola em Novo Progresso

Três Adolescentes desapareceram na segunda-feira, ao sair da escola no Jardim América em Novo Progresso.

Foto Cultura -FM-Três meninas de idades entre 14 e 15 anos, residentes no Bairro Jd. América município de Novo Progresso, estão desaparecidas desde segunda-feira (25). Segundo a sra. Maria José, responsável por uma das meninas, elas sumiram quando sairam da a escola, localizada no mesmo bairro onde moram.

“Eu queria que fosse divulgada esse sumiço das meninas pra gente saber onde elas estão e pra que as pessoas deem informação e não deixem elas sairem da cidade” pediu a mulher em mensagem de audio pelo zap.

Postagens nas redes sociais divulgam que que as jovens fugiram com alguns meninos dando até celulares para contato: 93 98131-7599 e 98110-7483. Mas na verdade não se tem nenhuma informação certa”, . Até por volta das 16h desta quarta-feira as adolescentes não tinham sido localizadas, nem havia informação de quem seriam os meninos que estavam com elas.

Por Redação Cultura FM 87.9

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...