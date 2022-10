Advogado é baleado por trio de criminosos no bairro Vale do Tapajós, em Itaituba

(Foto: Reprodução) – Na tarde do último domingo (2), um advogado identificado como Flávio Albucar, foi atingido por um disparo de arma de fogo, após criminosos atirarem contra ele em sua chácara, localizada na 36ª rua do bairro Vale do Tapajós, em Itaituba, sudoeste do Pará.

Segundo informações, o advogado estava em sua chácara com mais três amigos quando três criminosos encapuzados chegaram em um veículo Chevrolet Prisma, de cor azul, e atiraram contra o mesmo. Quando a vítima viu a movimentação, ela saiu correndo, mas ainda foi atingida por um tiro na região da perna.

Após o crime, Flávio Albucar foi socorrido por populares, que o colocaram dentro de uma caminhonete branca e o conduziram para o Hospital Regional do Tapajós (HRT). (Com informações do Portal Giro).

Jornal Folha do Progresso em 03/10/2022/15:30:37

