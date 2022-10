Veja quantos votos fez o único candidato a deputado estadual de Novo Progresso na eleição de 2022

(Foto:Reprdução) – Com reduto político em Novo Progresso, o candidato Jair do Titão (PSB) , não teve êxito nas urnas na eleição de 2022.

Jair Francisco de Souza Vaz (Jair do Titão) do Partido Socialista Brasileiro (PSB), foi o único candidato com domínio eleitoral da cidade de Novo Progresso que participou da eleição de 2022.

Com reduto político em Novo Progresso, o candidato teve 116 votos, 0,71% de votos. No total finalizou com 284 votos.

Veja votação nominal do município de Novo Progresso acesse AQUI

O candidato eleito mais votado de Novo Progresso para deputado Estadual foi Wescley Silva Aguiar de Itaituba, com 7.460 votos equivalentes a 45,5% dos votos validos.

Leia Também: Veja como foi a votação no 1º turno para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual em Novo Progresso-PA

