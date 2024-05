Aeroporto de Belém é interditado após objetos suspeitos serem encontrados na mala de passageiro

Aeroporto de Belém é parado após objeto suspeito ser encontrado em mala de passageiro — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Polícia Federal foi acionada para investigar o caso e voo que estava previsto para sair às 9h50 teve atraso de cerca de 2 horas.

A Polícia Federal foi acionada neste sábado (18) após receber uma denúncia sobre alguns objetos suspeitos na bagagem de um passageiro no Aeroporto Internacional de Belém, no bairro de Val-de-Cães.

A interdição atrasou um voo que estava previsto para sair às 9h50 da manhã, assustando passageiros que aguardavam para seguir viagem.

Segundo a Norte da Amazônia Airports (NOA), responsável pelo aeroporto, houve a inspeção na bagagem despachada de um passageiro que estava com destino previsto para a cidade de Caiena, capital da Guiana Francesa.

A Polícia Federal (PF) informou que foi isolado todo entorno da área onde estava a bagagem para verificação dos objetos suspeitos.

Houve a atuação do Bope da Polícia Militar que levou a mala para 2 quilômetros de distância e em local aberto, conforme o protocolo.

Na mala foram encontrados, um cigarro eletrônico vaper, que contém bateria de lithium e que estava muito próximo de um sabonete e cabos de carregador de celular.

A PF explicou que “a combinação de emulsão estável e emulsão instável, vista pelo raio x, pode indicar componentes de dispositivos explosivos. Além disso, havia uma pilha palito e dentro de um sapato, outros eletrônicos”.

Depois da confirmação que não se havia artefato explosivo, o voo foi liberado, por volta de 12h.

O dono da mala não embarcou e deve ser ser ouvido a respeito dos eletrônicos que não são declarados e que possivelmente serão apreendidos.

Fonte: g1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/05/2024/19:55:14

