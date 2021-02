Agente Ambiental do Ibama morre de Covid-19 em Santarém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Conhecido como Manoel Baiano, o servidor trabalhou por 30 anos no Ibama onde além de atuar como agente ambiental, foi chefe de Divisão Técnica Ambiental entre outras funções e fez história no Ibama em Santarém.

Morreu neste domingo (14) o agente ambiental do Ibama Santarém, oeste do Pará, Manoel Costa Filho. O servidor público estava internado na UTI em Belém diagnosticado com Covid-19.

