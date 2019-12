Agente prisional e outras nove pessoas são detidas por tráfico de drogas

(Foto:Ascom Polícia Civil) – Prisões ocorreram nas cidades de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará e Região Metropolitana de Belém

Dez pessoas, entre elas um agente prisional e quatro mulheres, foram presas na manhã desta quinta-feira (12) nas cidades de Tucuruí, Breu Branco, Goianésia do Pará e na Região Metropolitana de Belém. Todas irão responder por tráfico de drogas.

As prisões são resultado da operação Fauda, que visou dar cumprimento a 11 mandados de prisões preventivas e sete mandados de busca e apreensão relacionados a pessoas envolvidas com o tráfico de drogas. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Comarca de Breu Branco, após análise e parecer favorável do Ministério Público local.

As investigações foram realizadas durante três meses pelo Núcleo de Apoio à Investigação e decorreram da participação da Polícia Civil em uma sequência de revistas gerais ocorridas no Centro de Recuperação Regional de Tucuruí, com a participação dos agentes prisionais do CRRT e do Grupamento Tático Operacional de Tucuruí.

Participaram da Operação os policiais civis da Diretoria de Polícia do Interior, da Superintendência de Tucuruí, da 15ª Seccional Urbana de Tucuruí, da DEAM de Tucuruí e das Delegacias de Tailândia, Goianésia, Breu Branco e Novo Repartimento.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...