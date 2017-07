Alemanha bate Chile e vence Copa das Confederações pela 1ª vez

Fonte: Gazeta Esportiva – A Alemanha é campeã das Copa das Confederações pela primeira vez! Neste domingo, os atuais campeões do mundo venceram o Chile por 1 a 0 com um gol de Stindl, em falha feia do volante chileno Marcelo Díaz, e garantiram o primeiro título do torneio em sua história.

O título alemão mostra a força de uma seleção que tenta estabelecer a hegemonia no futebol mundial. utilizando uma equipe ‘B’, apenas com revelações e jogadores sem espaço na formação principal, os campeões bateram de frente com Chile e México tendo sua força máxima. Assim, mirando a Copa da Rússia em 2018, revelações como Werner, Goretzka e o já experiente Draxler certamente ganharão espaço na sequência do time de Joachin Low.

Com a conquista, a Alemanha repetiu os feitos de França (2001) e Brasil (1997 e 2005), que conquistaram o torneio após serem campeões mundiais. Para isso, estrearam com vitória por 3 a 2 sobre Austrália, empataram com o Chile por 1 a 1 e triunfaram por 3 a 1 sobre o Camarões, tudo na primeira fase. Nas semifinais, os alemães atropelaram o México por 4 a 1.

O Chile entrou em campo mostrando a confiança que aparentou nas entrevistas coletivas antes da partida, quando Vidal afirmou que a Roja seria a melhor do mundo caso fosse campeã neste domingo. Pressionando o adversário, o time chileno criou boas oportunidades no início e sufocou os alemães, que foram obrigados a dar chutões na defesa.

Logo após uma oportunidade perdida pelo Chile, porém, Marcelo Díaz cometeu erro grosseiro e a Alemanha abriu o placar. O volante tentou girar na meia-lua defensiva, perdeu a bola para Werner, que ficou de frente para Bravo e só rolou para Stindl mandar para as redes.

Mesmo atrás no placar, o Chile teve dificuldade para implementar uma pressão no segundo tempo. Os sul-americanos só conseguiram começar a blitz pelo empate a partir da metade da etapa final, quando Ter Stegen mostrou segurança e parou os chutes de Vargas, Vidal e Sánchez.

O Chile ainda teve a vantagem de terminar os 90 minutos com 11 homens em campo. Na marca dos 20 minutos, Jara acertou uma cotovelada em Werner e a arbitragem não viu. Avisado pelo vídeo, o juiz reviu o lance, mas só puniu o zagueiro com o cartão amarelo.

Na reta final, o Chile até tentou pressionar pelo empate, mas não obteve sucesso. A Alemanha se fechou com a saída de Werner e a entrada de Enre Can, e chegou até mesmo a mostrar uma característica inédita de seu time: a catimba para parar o jogo. Com algumas confusões durante os 90 minutos, que renderam seis cartões amarelos, os jovens alemães mostraram uma maturidade acima do esperado e a fome para buscar ainda mais.

O Chile começou a partida pressionando os alemães e teve sua primeira oportunidade logo aos quatro minutos. Vidal dominou pela esquerda e levantou para Aránguiz no meio da área. O meio-campista dominou bem e tentou a finalização, mas foi travado e rolou para Rei Arturo, que bateu firme e obrigou grande defesa de Ter Stegen

Com as duas equipes se estudando muito, a segunda grande oportunidade veio apenas aos 19 minutos. Vidal dominou na entrada da área, limpou a marcação com facilidade e bateu firme. Ter Stegen deu rebote e Sánchez chegou na bola, mas dividiu com o goleiro e não conseguiu finalizar.

No minuto seguinte, a punição chegou para os chilenos. Marcelo Díaz errou feio na saída de bola na meia-lua defensiva e perdeu para Werner. O centroavante ficou de frente para Cláudio Bravo, não foi fominha e só rolou para Stindl mandar para o gol vazio.

Após abrir o placar, a Alemanha passou a dominar as ações da partida. Antes do final do primeiro tempo, os europeus criara mais duas oportunidades com Goretzka e Draxler, em dois passes de Werner, o melhor em campo.

Já nos acréscimos, o Chile quase entregou mais um gol para os adversários. Jara tentou cruzar a área com um passe rasteiro e mandou nos pés de Draxler, que dominou e rolou para Goretzka. O meio-campista bateu rasteiro na saída de Bravo, mas o chileno fez a defesa.

Agora, o Chile voltará a campo contra o Paraguai no Estádio Monumental de Santiago, 31 de agosto, às 19h30(de Brasília), em duelo válido pela 15ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018.

Já a Alemanha visitará a República Checa na Eden Arena, em Praga, 1º de setembro,às 15h45, em jogo pelas Eliminatórias Européias para o Mundial.

