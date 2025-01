Alerta: saiba como evitar fraudes no pagamento da fatura de energia

Foto: Reprodução | Equatorial Pará reforça que pagamentos devem ser feitos somente pelos meios oficiais e que os clientes podem confirmar informações nos canais de atendimento da empresa.

A Equatorial Pará alerta à população com dicas de segurança para que os clientes evitem cair em golpes. A distribuidora orienta que, para evitar esse tipo de situação, é necessário ter atenção ao pagamento das faturas, acessar corretamente os canais digitais da empresa e também verificar as informações que são compartilhadas por terceiros.

Pagamentos

Os clientes devem ficar atentos na hora do pagamento das contas de energia. Para realizá-lo somente pelos meios oficiais: Qr Code do pix que vem descrito na própria conta; internet banking, casas lotéricas e bancos; site oficial da distribuidora; maquinetas de cartão disponíveis nas agências de atendimento, com os agentes de negociação e ainda com equipes de campo devidamente caracterizadas. Vale ressaltar que os colaboradores da Equatorial jamais recebem dinheiro em espécie ou por meio de chaves pix.

É importante também sempre conferir o CNPJ da distribuidora de energia que é o 04.895.728/0001-80.

Canais Digitais

Cabe alertar ainda que é muito importante que os clientes nunca coloquem seus dados em ambientes que não sejam seguros. Para isso, ao acessar o site da Equatorial, por exemplo, deve-se evitar a utilização de mecanismos de busca e digitar, diretamente no navegador, o endereço www.equatorialenergia.com.br; é necessário observar o domínio equatorialenergia.com.br e não acessar sites com endereços diferentes do indicado pela empresa. É importante também verificar se endereço permanece o mesmo após o acesso, e se há o indicativo de página segura. Além do mais, o único número da Assistente Virtual Clara é o (91) 3217-8200.

Descontos

Por fim, a distribuidora reforça que as únicas formas de obter descontos na conta de energia são por meio da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) para famílias de baixa renda ou através do programa E+ Reciclagem. E todo possível desconto relacionado à fatura vem descrito na própria conta de energia. Caso alguém ofereça vantagens como desconto do valor que está apresentado na fatura de energia, a pessoa deve ligar imediatamente para a polícia e denunciar.

Para tirar qualquer dúvida, os clientes podem ir a uma agência de atendimento da Equatorial ou acionar a empresa pelo telefone 0800 091 0196.

Fonte: Equatorial Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/01/2025/17:00:19

