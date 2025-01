Homem é preso suspeito de agredir a ex-esposa em Santarém; Deam investiga o caso

Deam de Santarém — Foto: Kamila Andrade/g1

De acordo com informações da PM, quando a equipe chegou ao local, a vítima apresentava hematomas visíveis nos braços e na cabeça.

Na tarde desta quarta-feira (22), uma guarnição do 35º Batalhão de Polícia Militar (35º BPM) em Santarém, no oeste do Pará, realizou a prisão de um homem suspeito de violência doméstica e lesão corporal dolosa contra a ex-esposa.

A equipe policial encontrou o suspeito ainda presente na residência. Ao ser abordado, o homem resistiu à ação policial, o que exigiu o uso de algemas para garantir a segurança tanto dos policiais quanto do próprio detido.

O homem foi encaminhado à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), onde foi autuado em flagrante pela delegada Ana Paula Alho Gantuss. Ele responderá pelo crime de lesão corporal dolosa no âmbito da Lei Maria da Penha, em razão da violência praticada contra a vítima por sua condição de gênero.

