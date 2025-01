André Corrêa do Lago é anunciado como presidente da COP 30, em Belém

Foto: Reprodução | Com mais de duas décadas de experiência em desenvolvimento sustentável, ele liderou a participação brasileira em diversas conferências climáticas da ONU.

O governo federal confirmou nesta terça-feira (21) o embaixador André Corrêa do Lago como presidente da Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP 30), que será realizada este ano em Belém. O anúncio foi feito pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, ao lado da secretária-executiva do Ministério das Relações Exteriores, Maria Laura da Rocha, após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Parabenizo publicamente o diplomata André Corrêa do Lago, que presidirá a COP 30. Agradecemos sua disposição e contamos com o trabalho conjunto do Ministério do Meio Ambiente, sob coordenação da secretária Ana Toni, que será a diretora-executiva da conferência”, declarou Marina Silva.

Perfil do presidente da COP 30

Corrêa do Lago é secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty desde 2023, cargo criado na gestão atual. Com mais de duas décadas de experiência em desenvolvimento sustentável, ele liderou a participação brasileira em diversas conferências climáticas da ONU.

“É uma honra imensa presidir a COP 30. Agradeço ao presidente Lula pela confiança e destaco que esta será uma construção coletiva, envolvendo governo, sociedade civil, empresariado e outros atores essenciais para definir o papel do Brasil nesta conferência”, afirmou Corrêa do Lago.

O embaixador também tem destaque em cúpulas internacionais, como o G20 em 2024, onde coordenou o grupo de trabalho sobre Sustentabilidade Ambiental e Climática. Sob sua liderança, foi produzido um documento pioneiro estabelecendo os dez princípios de alto nível sobre bioeconomia, representando um marco nas discussões globais sobre o tema.

Expectativa para a COP 30

A COP 30 será a primeira conferência climática da ONU sediada na Amazônia, destacando o protagonismo do Brasil em pautas ambientais e de sustentabilidade. O evento reunirá líderes globais, especialistas e organizações para discutir metas e estratégias de combate às mudanças climáticas, além de reforçar a importância da bioeconomia e da preservação de ecossistemas tropicais.

