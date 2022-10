Foto: divulgação – Aplicativo do TSE recebeu no Oeste do Pará 77 denúncias de crimes eleitorais

No oeste do Pará, pelo menos 11 municípios registraram algum tipo de crime eleitoral, que está sendo investigado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA). Até a quinta-feira (29), 77 denúncias constavam nos registros do aplicativo, do total de 806 ocorrências registradas em 64 cidades paraenses. A capital Belém lidera com 384 ocorrências.

A segunda cidade com o maior número de denúncias de crimes eleitorais é Ananindeua com 64 registros. Castanhal aparece em terceiro com 42 ocorrências e Marabá em quarta posição com 40. Na quinta posição está Abaetetuba com 25. O município de Santarém vem a seguir na sexta posição com 22 ocorrências.

Essas são as cidades com os maiores registros de denúncias de abusos praticados por candidatos e partidos políticos. Na região oeste paraense, além de Santarém, foram registradas ocorrências em mais dez municípios: Oriximiná (12), Uruará (10), Itaituba (8), Altamira (7), Monte Alegre (5), Alenquer (5), Belterra (3), Mojuí dos Campos (2), Trairão (2), e Novo Progresso (1).

O aplicativo, no entanto, não específica o tipo de abuso cometido e nem informa os nomes dos candidatos ou dos partidos. Em todo o país, o Pardal já registrou mais de 25 mil denúncias. São mais de mil ocorrências feitas por dia. Muitas dessas ocorrências deram origens a processos que estão em tramitação no sistema do processo judicial eletrônico da Justiça Eleitoral.

Por meio do aplicativo, o eleitor pode denunciar propaganda irregular e outras práticas proibidas por lei, como a compra de votos, por exemplo. Baixe AQUI

Por:Jornal Folha do Progresso em 01/10/2022/07:05:53

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...