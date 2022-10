Três mortos em acidente com carro, ônibus e carreta na 163 no Mato Grosso

Três mortos em acidente com carro, ônibus e carreta na 163 entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum – (fotos José de Arimateia)

O acidente foi há cerca de uma hora, no trecho da rodovia entre Lucas do Rio Verde e Nova Mutum envolvendo um ônibus da empresa Genesis Tour, um GM Meriva prata, VW cinza e carreta Scania branca. Três pessoas morreram, informa a concessionária Rota do Oeste.

Elas estavam no carro, cor prata. Suas identidades estão sendo apuradas. O quarto ocupante do automóvel foi encaminhado em estado grave ao Hospital Regional de Nova Mutum e os dois motoristas do ônibus foram socorridos e levados ao hospital São Lucas, em Lucas do Rio Verde.

De acordo com uma fonte, o carro seguia sentido Lucas do Rio Verde e ficou com a frente completamente destruída, bem como parte da lateral direita. O ônibus estava Sinop-Cuiabá, teve a frente danificado e saiu da pista. A carreta foi atingida na lateral e teve três pneus danificados.

A concessionária informa que o tráfego em siga e pare e as equipes da resgate estão no local (que não tem sinal de celular) realizando o atendimento.

Os corpos serão encaminhamos a uma funerária em Lucas do Rio Verde para necropsia.

Aguardem mais detalhes

