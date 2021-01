Após 13 dias desaparecido rapaz com problemas especiais é encontrado em mata na região de Assurini em Altamira

Era por volta das 13h00 da tarde de ontem, Sábado (02/01/2021), quando um grupo de meninas que tomava banho as margens do rio, na região Ituba perceberam o “Felipe das Chagas Santos” de 25 anos na beira da Mata e assustadas, elas chamaram ajuda.

Alguns homens teriam percebido que se tratava do rapaz que estava desaparecido e o ajudaram a atravessar o rio, as pessoas deram roupas e alimento ao rapaz é em seguida informaram a sua família que “Felipe havia sido encontrado.

Foram 13 dias que o rapaz ficou desaparecido desde que ele saiu de casa, no travessão da firma no dia 21 de Dezembro e sumiu. O Corpo de Bombeiros de Altamira é Coordenadoria Estadual de Defesa Civil com o apoio de Populares realizavam buscas desde o dia que foram acionados, em uma área de mata fechada na região Assurini zona rural de Altamira.

No entanto a Vítima foi encontrado com vida por moradores da região, “Felipe” estava bastante debilitado, desidratado, hipotérmico e com alguns ferimentos. O Corpo de Bombeiros após realizar os Primeiros atendimentos pré hospitalares o rapaz foi encaminhado até o Município de Altamira para Upa, onde foi entregue a equipe médica de plantão.

(Resumo da informação e texto Repórter Cinematográfico Carlos Calaça).

Por Comunica AM em 03/01/2021 às 17:14:49

Fonte: Corpo de Bombeiros de Altamira



Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...