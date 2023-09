Após furtar residência, ladrão é flagrado carregando objetos roubados em sacolas,em bairro de Novo Progresso;Vídeo

Em menos de um dia, ladrão teria furtado três residências no bairro Jardim Europa, em Novo Progresso – (foto: Via WhatsApp/Reprodução)

Em ação ousada, bandido teria até mesmo entrado nos quartos onde os ocupantes das casas dormiam.

O ladrão que vem aterrorizando moradores no bairro Jardim Europa, voltou a agir neste domingo, 10 de setembro de 2023, e furtou mais uma residência naquele local.

Conforme relatos de moradores a reportagem do Jornal Folha do Progresso, a mais de 15 dias ele atua no bairro furtando residências, na última terça-feira, 05 de setembro de 2023, ele teria invadido outras duas residências em ruas próximas no mesmo dia. De acordo com o dono da casa vítima de furto, até o final daquele mesmo dia, outras duas casas localizadas nas proximidades foram alvo de furto e há suspeitas que os três crimes foram cometidos pela mesma pessoa.

“Esse homem está tocando o terror aqui no bairro. Eu não consigo dormir desde que ele entrou na minha casa e todo mundo por aqui está assustado. Alguma coisa precisa ser feita para que esse bandido seja tirado das ruas”, afirmou a vítima, que pediu para ter o nome mantido sob sigilo.

Conforme relatos de moradora, a vizinha foi assaltada duas vezes em menos de 15 dias, neste domingo (10) a noite entraram levaram tv celular, Air fraier 30 caixas de chantili, roupas fora que comeram as coisas da geladeira, o que não comeram levaram, comentou.

CÂMERAS MOSTRAM LADRÃO PASSANDO PELA RESIDÊNCIA ANTES DO FURTO (assista)

Fonte e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/09/2023/6:49:08

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...