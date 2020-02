Mulher que confessou ter matado radialista – tinha dois amantes

“Mulher foi presa e confessou ter matado radialista ela tinha dois amantes um esta foragido” (Foto:Arquivo Pessoal)

Policia revelou como chegou até os criminosos.

Acusada presa confessou ter matado o jovem amante com ajuda do outro amante.

O marido não é suspeito, ele estava viajando no dia do crime,seu envolvimento foi descartado pela policia.

O jovem radialista Lucas Silva, de 24 anos, foi assassinado e queimado pelos criminosos que planejaram o crime…

Segundo a Policia a principal suspeita é Vera Silva , ela entrou em contradição e acabou confessando o crime.

Vera é casada e tinha relacionamento com outros dois homens, Lucas Silva e Moisés Victor Gonzaga dos Santos, a motivação do crime teria sido por Lucas estar ameaçando contar para o esposo de Vera sobre seus envolvimentos. Em relatos a policia Vera disse que o jovem Lucas não aceitava o fim da relação, ai articulou com outro amante para matar o jovem.

Em vida Lucas e Moisés já haviam se intrigado, agressões aconteceu entre os dois que disputavam a mulher. Vera resolveu descartar Lucas e ficar com Moisés. Moisés também queria que Lucas morresse.

Investigação

Ao suspeitar da namorada de Lucas, investigadores e o Delegado de policia civil foram até residência da acusada e observaram cortes em sua mão que supostamente seria de faca. Perguntado Vera alegou ter tirado coco e acabou caindo sobre um facão. Questionada por ter três cortes na mão, entrou em contradição e disse não saber como. Vera também apresentava queimaduras na perna, como suspeita foi convidada para depor frente ao Delegado.

Em depoimento Vera Silva caiu em contradição e acabou confessando ter matado o Jovem Lucas com parceria do outro amante. Vera chegou levar os policias próximo a cachoeira do Bambu , local onde o corpo não estava. posteriormente revelou o local do corpo.

Crime

O corpo do Jovem “Lucas Silva” de 24 anos, foi encontrado quatro dias após o crime na vicinal marajoara distante aproximadamente 15 quilometros da cidade de Novo Progresso.

Segundo a suspeita Vera combinou com amante Moisés para assassinar Lucas , Moisés foi antes ao local do crime, Vera levou Lucas em um veiculo, após ser assassinado teve o corpo queimado.

Vera Silva esta presa acusada de ter assassinado o Jovem “Lucas Silva” outro acusado esta foragido.

Lucas foi dado como desaparecido a própria namorada postou nas redes sociais seu desaparecimento

O Jovem Lucas Silva, é natural de Itaguatins (SP), ele chegou a fazer testes em radio na cidade de Novo Progresso, não exerceu a profissão, participava de eventos esportivos, foi dado como desaparecido na última sexta-feira (31), amigos e a namorada que tirou sua vida divulgaram retrato do jovem como desaparecido nas redes sociais, a família levou o caso até policia que elucidou o caso.

O corpo do Jovem Lucas Silva , foi velado na capela da funerária e sepultado no cemitério municipal nesta quarta-feira (05)

