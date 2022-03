Fazendeiro morre em acidente na BR 163 em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O corpo da vítima deve ser velado na cidade de Diamantino (MT) no estado do Mato Grosso onde reside os familiares.

Caminhonete capotou e fazendeiro conhecido por Elias da Pota do Céu, (sogro do empresário Aldo da Casa Pronta ) morreu após ser arremessado na BR — 163 em Novo Progresso.

