Após TV ser arremessada por cima de portão, empresa mandou SMS para cliente perguntando como foi a entrega, vídeo

Empresa onde compra foi feita prometeu outro aparelho, que deve ser entregue até esta sexta-feira (15).

A empresa responsável pela entrega de uma TV que foi arremessada por cima do muro de uma casa em Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, enviou uma mensagem ao cliente, no dia seguinte, perguntado como tinha sido o serviço (veja mais no vídeo acima). O cliente é o coordenador de markting Raphael Baez, que comprou o aparelho para o quarto dos filhos.

“Me mandaram um SMS no sábado, que eu nem respondi, perguntando como foi a minha entrega. Mas não entraram em contato comigo em momento algum”, disse ele.

Em nota, a Loggi, empresa responsável pelo envio, ressaltou que esse não é o procedimento que deve ser adotado em nenhuma situação.

“Em relação ao caso divulgado, a empresa já está tomando as devidas providências para resolver a situação, bem como para prevenir que casos como este não voltem a acontecer.

A Loggi preza pelas boas práticas e procedimentos de alta qualidade, possibilitando que eventuais ocorrências relacionadas às entregas sejam resolvidas prontamente pela própria plataforma, como por exemplo em casos de destinatário ausente”, diz a nota.

A empresa de quem ele comprou uma smart TV de 24 polegadas prometeu a entrega de um novo televisor, previsto para chegar até esta sexta-feira (15). O original, que custou R$ 699 (mais R$ 31 de frete), apresentou defeito. O coordenador de marketing contou que, na compra, usou descontos a que tinha direito por usar PIX para pagar a conta de telefone de celular.

“Quando eu abri, a TV estava inicialmente perfeita, como um milagre. Mas, na hora em que eu ligo, de tempos em tempos, ela desliga sozinha. E não sei se é por conta do impacto ou se ela já veio com o defeito de fábrica. Acredito que seja por conta do impacto”, explicou.

No dia da entrega, na sexta-feira (8), Raphael e a mulher estavam trabalhando. Por telefone às 12h45, ela orientou que o aparelho fosse deixado na casa do vizinho, que receberia a encomenda. Quando o casal voltou, a TV foi encontrada jogada na parte da frente da casa.

“Na hora que abriram a porta, ninguém conseguia passar. Só meu filho pequeno, de 5 anos, que é magrinho. A porta ficou presa pela TV. Ele passou, puxou a TV para todo mundo entrar”, contou Raphael.

A caixa, que tinha uma mensagem destacando “frágil”, caiu na escada da entrada e chegou a movimentar um pano que estava no chão. “Ah, o cara não fez isso, né? Ele quebrou a TV? Ele não jogou isso aí na quina. Não é possível que o entregador tenha feito isso. Cara, eu não tô acreditando. Gente, é surreal isso!”, afirmou Gláucia, mulher de Raphael.

Ele afirmou que, por se tratar de uma empresa de logística grande e por ter uma taxa de frete inclusa, esperava um tratamento melhor. “O meu sentimento é de revolta”, disse.

