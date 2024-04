Suspeito morto em hospital sofreu tentativa de homicídio em casa — Foto: Reprodução/Redes Sociais

Crime aconteceu no Hospital Municipal Magalhães Neto, em Brumado. Um dos suspeitos foi preso.

Um paciente foi morto com 23 tiros enquanto fazia exames de raio-X, no Hospital Municipal Magalhães Neto, em Brumado, cidade do sudoeste da Bahia. O crime aconteceu no domingo (28) e um dos suspeito foi preso.

Segundo a direção do hospital, Felipe Batista tinha dado entrada na unidade de saúde na manhã de sábado (27), após sofrer uma tentativa de homicídio na casa em que morava, no bairro Baraúna. No hospital, ele foi atendido, passou por uma cirurgia e estava internado.

Ainda de acordo com a direção do hospital, o crime foi cometido por dois homens, que se passaram por pacientes. Eles mostraram uma arma para a enfermeira quando “faziam a triagem” e a obrigaram a dizer o local onde Felipe Batista estava.

O crime, que assustou os pacientes, foi gravado por câmeras de segurança. Após executarem Felipe, os suspeitos fugiram.

A vítima foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. O caso é investigado pela Polícia Civil, que informou que um dos suspeitos foi preso em um bar. Ele foi identificado como Vanderson de Oliveira.

Procurada pela TV Sudoeste, afiliada da TV Bahia, a Prefeitura de Brumado relatou que pediu proteção policial para a vítima, no hospital, mas não foi atendida.

VEJA VÍDEO:

VÍDEO: Paciente é morto com 23 tiros enquanto fazia exames de raio-X na BA; suspeitos passaram por triagem e ameaçaram enfermeira > Leia Mais:https://t.co/e6dcMunCLX pic.twitter.com/J8lpcF7Pt6 — Jornal Folha do Progresso (@ProgressoJornal) April 30, 2024

Fonte: macajubaacontece e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 30/04/2024/09:15:14

