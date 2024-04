Câmera em carro de jornalista da Vila Matilde flagra acidente com queda de carga de viaduto na Marginal do Tietê, em São Paulo. — Foto: Reprodução

Motorista de veículo que transportava madeira perdeu o controle e coligiu contra o muro de proteção da alça de acesso para a rodovia Anhanguera. Jornalista passava pelo local e registrou o acidente com a câmera do carro.

Um motorista que trafegava pela Marginal Tietê, em São Paulo, na noite deste domingo (28), registrou o momento em que dois veículos são atingidos por pedaços de madeira que caem na via.

O acidente ocorreu na altura de Osasco, quando um caminhão tombou no viaduto que dá acesso à Rodovia Anhanguera. Com a batida, parte da carga despencou para a pista sentido Zona Leste da marginal.

As imagens foram feitas por volta das 22h40, quando o editor de games e jornalista Vinícius Munhoz voltava da casa da namorada, que mora em Osasco, na Grande SP.

No vídeo, é possível ver o momento que a motorista do caminhão perde a direção e bate contra a mureta de proteção do viaduto.

A carga desabou sobre ao menos dois carros: um taxi com placa de Guarulhos e um veículo preto.

Um terceiro motorista freia e consegue desviar, mas por pouco não é atingido pelas madeiras que caíram do caminhão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o caminhão transportava madeira entre Santa Catarina e Minas Gerais. A condutora disse que perdeu o controle do veículo antes da colisão.

Ela teve ferimentos leves e foi atendida em um hospital na cidade de Cajamar, levada por socorristas da concessionária Autoban.





VEJA VÍDEO:

Motorista flagra momento que caminhão bate em viaduto e carga cai sobre carros; VEJA VÍDEO

