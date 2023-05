Aprovado na câmara, marco fiscal ainda é desconhecido por quase 80% da população

Segundo levantamento, apenas 5,9% dizem conhecer bem o projeto (Foto:REUTERS / Adriano Machado).

O projeto do novo Marco Fiscal, que deve substituir o teto de gastos, cujo texto foi aprovado na última terça-feira (23), ainda é desconhecido ou ignorado pela maioria da população brasileira, segundo um levantamento feito pelo Paraná Pesquisas.

De acordo com a pesquisa, 76,9% dos entrevistados dizem não conhecer ou nunca terem ouvido falar da proposta apresentada pela equipe econômica do governo. Somente 23,1% dizem conhecer o marco fiscal, sendo 17,2% apenas “ouviram falar”, enquanto 5,9% afirmam conhecer bem a proposta.

Na noite de terça (23), O projeto recebeu 372 votos favoráveis no plenário da Câmara e foi rejeitado por 108 parlamentares. Nesta quarta-feira (24), os destaques devem ser votados novamente e depois será encaminhado para o senado.

Taxa de Juros

O levantamento também perguntou aos entrevistados o que achavam da taxa básica de juros (Selic), que está em 13,75% ao ano, atualmente, e de que forma isso afeta a economia brasileira.

Do total, 77,5% disseram que os juros são um problema para a economia do país, em uma pergunta de duas opções de escolha, sendo elas “um problema” ou “um grande problema”.

Do percentual, 46,2% afirmaram que os juros são “um problema” enquanto 31,3% disseram se tratar de um “grande problema”. Para 8,6% dos entrevistados, os juros a 13,75% ao ano não são um problema para a economia, enquanto 13,9% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também questionou se os entrevistados acreditam que a situação financeira atual melhoraria com uma eventual redução de taxa de juros. Para 19,3%, a situação permaneceria a mesma, enquanto 3,2% disseram que pioraria e 6,5% não souberam ou não responderam.

O Paraná Pesquisa entrevistou 2.023 pessoas de 16 anos ou mais em 164 cidades dos 26 estados do país e mais o Distrito Federal. A pesquisa foi realizada entre os dias 16 e 21 de maio.

Fonte:Carolina Mota e Publicado Por:Jornal Folha do Progresso em 24/05/2023/14:25:24

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...