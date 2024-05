Inscrições para a 3ª Olimpíada de Matemática Mirim começam nesta quinta-feira (2)

OBMEP-Mirim é voltada para alunos do 2º ao 5º ano de escolas públicas e privadas – (Foto>Divulgação)



As inscrições para a 3ª Olimpíada Mirim-OBMEP começam nesta quinta-feira (2). Promovida pelo IMPA, a competição de matemática é voltada para alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas e privadas. As inscrições podem ser feitas pelas instituições de ensino ou secretarias de educação até 21 de junho.

Nas duas primeiras edições da olimpíada, a OBMEP-Mirim reuniu 7 milhões de crianças. Segundo o diretor-geral do IMPA, Marcelo Viana, a competição científica ainda tem muito o que crescer. “Estamos trabalhando para isso. O objetivo é universalizar a Olimpíada de Matemática no ambiente escolar brasileiro e levar seus benefícios a todas as crianças e jovens.”

A Olimpíada Mirim-OBMEP é realizada em duas fases, ambas aplicadas pelas escolas. A 1ª fase ocorre em 27 de agosto e consiste em uma prova classificatória composta de quinze questões objetivas (múltipla escolha). Estudantes classificados nesta etapa poderão participar da 2ª fase, em 12 de novembro. A prova também é composta de 15 questões objetivas.

O conteúdo cobrado no exame corresponde ao grau de escolaridade dos alunos, divididos nos níveis Mirim 1 (2º e 3º anos do Ensino Fundamental) e Mirim 2 (4º e 5º anos do Ensino Fundamental).

Para celebrar o desempenho dos alunos, a Olimpíada Mirim vai disponibilizar certificados digitais correspondentes a medalhas de ouro, prata e bronze. Para mais informações, consulte aqui o regulamento.

Inscrições

Para se inscrever, é necessário acessar o site olimpiadamirim.obmep.org. br e utilizar o código MEC/INEP para cadastrar uma senha. O acesso à área restrita será feito a partir do login (código MEC/INEP) e senha criada no ato de inscrição. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelas escolas públicas municipais, estaduais, federais, secretarias de educação e pelas unidades privadas.

A inscrição das escolas públicas é gratuita e a inscrição das escolas privadas está vinculada ao pagamento, dentro do prazo, da taxa de inscrição. Para mais informações, consulte aqui o regulamento.



Na inscrição, o responsável pela candidatura deve informar o número total de alunos participantes por nível: Mirim 1 e Mirim 2. Não é necessário fazer a inscrição nominal de cada estudante.

Sobre a Olimpíada Mirim-OBMEP

A Olimpíada Mirim-OBMEP é uma realização do IMPA com apoio da B3 Social, da CAPES e do CNPq, além da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM). A competição é promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) e pelo Ministério da Educação (MEC).

