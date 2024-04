(Foto: Reprodução)- Segundo apuração das autoridades, os crimes teriam sido motivados por ciúme da mulher que afirmou que a jovem teve relações sexuais com o marido.

Uma adolescente de 13 anos foi brutalmente agredida por uma mulher, que registrou todo o ataque. A suspeita, que é tia da vítima, jogou uma panela com água fervente sobre a cabeça da sobrinha e, em seguida, a agrediu com socos e tapas, em Samambaia Sul, Distrito Federal, na última quarta-feira (3).

Segundo apuração das autoridades que investigam o caso, os crimes teriam sido motivados por ciúme da mulher que afirmou que a jovem teve relações sexuais com o marido. Nas imagens, a menina aparece sentada no chão quando, de repente, a suspeita aparece despejando água quente nela. Assustada e gritando de dor, a menina se levanta e é agredida com socos e tapas. Após as agressões iniciais, o celular cai e é registrado apenas o áudio, onde a suspeita alega que a jovem dormiu com o marido dela.

Os filhos da suspeita passam a intervir, onde suplicam para que as agressões contra a adolescente parem. Descontrolada, a mulher pega uma faca e ameaça a adolescente.

A adolescente foi levada para o hospital mais próximo pela própria suspeita e está internada em estado grave por conta das queimaduras. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia da Cidade oriental e a investigação foi repassada para a Polícia Civil do DF. A jovem seria moradora do Maranhão e teria ido morar com a tia para tentar melhores oportunidades de estudos e empregos. O Conselho Tutelar foi ao hospital para verificar a quadro de saúde da adolescente e, posteriormente, deve aplicar as medidas relativas aos responsáveis pela menor de idade.

Veja vídeo:

Tia joga água fervente em sobrinha de 13 anos por ciúmes dela com o marido.

