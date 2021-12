Assaltante usa chapéu de palha e mascara para assaltar loja em Itaituba, PA

(Foto:Reprodução Junior Ribeiro) -Na tarde desta quinta-feira (23), por volta de 13h40, as câmeras de segurança de uma loja de ferragens e ferramentas localizada no cruzamento da 6ª rua com a Rodovia Transamazônica, no bairro Floresta, em Itaituba (PA), registraram o momento em que um homem entra no estabelecimento e anuncia um assalto. (A informação do Portal Giro )

O crime gerou um prejuízo de cerca de R$ 2 mil a loja. Nas imagens é possível ver o momento em que um homem, vestindo uma calça jeans, uma camisa longa, de cor preta, de máscara, bota e um chapéu de cowboy, anda pela loja, aborda a tendente do caixa e anuncia o assalto utilizando uma arma de fogo. A mulher entrega o dinheiro do caixa e o assaltante empreende fuga em seguida. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado na Delegacia de Polícia para que sejam tomados os procedimentos cabíveis.

Jornal Folha do Progresso em 27/12/2021/17:03:17

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...