Assaltantes do Pará morrem em confronto com a Polícia do Maranhão

(Foto:Reprodução) – A Polícia Civil do Maranhão realizou, esta semana, no município de Sítio Novo, uma operação de combate a uma organização criminosa que vinha atuando em todo o Estado, suspeita de praticar vários crimes como homicídio, extorsão, roubo a banco e roubo de cargas, além de tráfico de drogas.

Houve confronto com os assaltantes e três deles morreram. O bando usava um veículo com placa de Belém (PA) e um deles seria morador de Parauapebas, conforme divulgado em redes sociais.

De acordo com o delegado-geral da Polícia Civil, Jair Paiva, durante o confronto com os policiais três suspeitos morreram. Na ocasião, foram apreendidas quatro armas de fogo, sendo dois revólveres calibre 38, uma pistola Glock e uma espingarda calibre 12, além da apreensão do veículo Fiat Mobi preto.

Segundo o delegado-geral, dois dos homens que morreram tinham mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio, além de serem investigados pela prática de outros crimes.

A Operação Práos originou-se de uma investigação coordenada pelo Setor de Inteligência da Polícia Civil, que vinha monitorando os suspeitos. Tal ação contou apoio de policiais civis da Delegacia Regional de Imperatriz, Delegacia Regional de Barra do Corda, Polícia Militar do Maranhão, Centro Tático Aéreo (CTA) e do Centro de Inteligência de Segurança Pública (Núcleo Imperatriz).

A palavra Práos vem do grego e significa manso, uma referência a um dos alvos da ação policial, que era conhecido como “Mansidão”.

Fonte: Correio de Carajás e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/08/2023/11:56:18

