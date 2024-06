Atletas disputam Campeonato Paraense de Muay Thai em busca de vaga no Brasileiro

Campeonato ocorrerá neste domingo (09/6), no Mangueirinho (Divulgação / Lage Engenharia)

Competição será realizada no Mangueirinho, neste domingo (09/6), com mais de 200 atletas participantes.

O domingo (09/6) será de emoções para os entusiastas de artes marciais, que terão a oportunidade de assistir ao Campeonato Paraense de Muay Thai, que será realizado na Arena Guilherme Paraense, o Mangueirinho, com pouco mais de 200 atletas disputando vagas no Campeonato Brasileiro da modalidade.

O evento começa a partir das 9h, e a entrada será em troca de 1 kg de alimento não perecível. Os participantes de todas as categorias em disputa concorrem a vagas no Brasileiro, que será realizado em novembro, em Bragança Paulista (SP).

Antes de disputar no domingo, ainda neste sábado (08/6), os atletas ainda passam por uma pesagem, para conferir se estão de acordo com os requisitos das categorias em que estão inscritos.

Para o presidente da Federação Paraense de Muay Thai, Júnior Machado, o evento é importante não só para os atletas, mas para todo o nicho que acompanha a modalidade no estado.

“Esse é o primeiro evento de Muay Thai que ocorre no Mangueirinho, já aconteceram de outras modalidades. Este também é o primeiro que reúne 200 atletas, algo que é impressionante, vindos de todos os cantos do estado. Sem falar no significado, sendo um evento solidário que conta com a arrecadação de alimentos em que pretendemos reunir 2.000 pessoas, arrecadando quase duas toneladas de alimentos para doação”, afirmou.

Serviço

Campeonato Paraense de Muay ThaiData: domingo (09/6)

Hora: 9h

Local: Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém

Entrada: 1kg de alimento não perecível

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/06/2024/09:26:32

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

