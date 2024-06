Contra indiana, paraense Rayanne dos Santos projeta finalização para conquistar vitória no UFC

(Foto: Invicta/UFC)- Combate ocorre neste sábado (8), no UFC Louisville, nos Estados Unidos.

A paraense Rayanne dos Santos vai fazer a sua segunda luta do UFC neste sábado (8), em Louisville, nos Estados Unidos. A lutadora busca a primeira vitória na organização, já que, na estreia, perdeu por decisão dividida para Talita Alencar. Mas, dessa vez, contra a indiana e estreante Puja Tomar, Rayanne não quer deixar nas mãos dos juízes e vai para finalizar o combate.

“Eu quero finalizar, mas se vier um nocaute, se entrar uma mão, chute, vou aproveitar. Tudo pode acontecer. Mas eu quero finalizar, quero ir para as costas para meter um mata-leão. É isso que está na minha cabeça”, detalhou Rayanne em entrevista para o Núcleo de Esportes de Oliberal.com.

Com residência fixa nos Estados Unidos, a paraense tem se dedicado intensamente nos treinamentos para evoluir, especialmente a parte de striker, já que na luta de chão Rayanne é especialista. Na preparação, a lutadora contou com o apoio dos treinadores, do pai e do marido, Kolton Englund, que também é atleta de MMA.

“Eu me sinto muito bem. Estou bem preparada para fazer a minha segunda luta no UFC, é contra a indiana Puja Tomar. Eu me sinto muito bem preparada e focada para sábado. A minha vida aqui nos Estados Unidos é só treino, casa, come, dorme e vai de novo para o treino. Então, eu treinei muito, foram mais de 13 semanas treinando. Preparei muito a minha trocação”, declarou. Combate A indiana fará sua estreia no UFC. Puja Tomar tem 30 anos, oito vitórias e quatro derrotas na carreira. A lutadora tem a base na luta em pé e é uma excelente striker.

Prova disso é que 75% dos triunfos da atleta foram por nocaute. Contudo, a trocação da adversária não assusta a paraense. Rayanne está confiante no jogo que preparou para anular a indiana. “Vou analisar no começo. Eu vou para trocação porque a minha trocação é boa também, mas se eu tiver oportunidade de levar para o chão, onde é a minha área, eu irei fazer. Analisei muito ela. Ela é canhota e eu luto bem com canhotas. Me movimento bastante, então acredito que vai ser uma boa luta para mim”, projetou.

Estreia no UFC Após conquistar o título do Invicta FC na categoria do peso-átomo (até 48 kg), a paraense finalmente pisou no octógono mais disputado do mundo. O feito foi a realização de um objetivo na vida da atleta. “Foi um grande sonho, uma vitória na minha vida. Desde criança, quando eu era do jiu-jitsu e fui a um evento de MMA, eu falava com meus pais ‘eu quero lutar’ e agora eu estou no UFC. Isso, para mim, é uma realização. Estou muito feliz porque é o que eu amo fazer”, expressou a paraense. O duelo foi contra a também estreante e brasileira Talita Alencar. As duas atletas travaram uma verdadeira guerra, com trocação pesada. No fim, Rayanne saiu derrotada por decisão dividida. Contudo, o resultado acabou gerando muita repercussão, pois muitos viram a vitória da atleta do Pará.

“Eu achei que ganhei essa luta. Não sei o que eles [juízes] viram da parte dela porque ela saiu com a cara toda arrebentada e eu não saí com nada, ela saiu muito machucada e ela que ganhou, não entendi, mas eu não fiquei constrangida, não. Eu sei que lutei muito bem, que eu ganhei essa luta e foi isso. Eu não tenho muito que falar, os juízes escolheram ela, foi uma análise deles”, apontou.

Sem se abalar com a polêmica e superado o nervosismo da estreia, Rayanne aposta que o wrestling pode ser a sua principal arma para vencer Puja Tomar no UFC. “Eu acredito que é o meu wrestling, o meu chão. Acho que isso vai assustar ela um pouco porque eu trabalhei muito a minha trocação, com o wrestling, jiu-jitsu, então acredito que isso vai deixar ela muito cansada. Se eu tiver oportunidade, vou colocá-la no chão, pega a costa dela e finalizar. Fiz isso em todos os meus camp, então, eu estou preparada”, projetou a lutadora. Curiosamente, neste sábado, Rayanne irá completar 29 anos e, como presente, estará em ação no UFC, onde ela sempre sonhou em lutar. Na carreira, a paraense tem 14 vitórias e sete derrotas. A luta entre a brasileira e indiana será a primeira do UFC Fight Night. O evento começa às 18h. O combate principal da noite será entre Jared Cannonier e Nassourdine Imavov na categoria dos médios.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 08/06/2024/09:41:17

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...