Atlético-MG vence, se garante na Sul-Americana e rebaixa o Athletico-PR para a Série B

Gazeta Esportiva (foto: Pedro Souza)

O Atlético-MG venceu hoje o Athletico-PR, por 1 a 0, pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rubens foi o autor do gol da partida na Arena MRV.

Com a vitória, o Galo escapou do rebaixamento e garantiu sua classificação para a Copa Sul-Americana de 2025. O clube mineiro terminou o Brasileirão na 12ª colocação, com 47 pontos.

Já o Furacão, que começou a rodada fora do Z4, acabou rebaixado com as vitórias de Fluminense e Bragantino. Os paranaenses ficaram com 42 pontos, na 17ª posição, e vão disputar a Série B na próxima temporada. O Red Bull, com 44 pontos, foi a primeira equipe fora da degola.

Em um início de jogo tenso, a primeira chance foi do Atlético-MG. Rubens se antecipou a Belezi e partiu em velocidade, parando em boa defesa de Mycael.

O Athletico-PR respondeu apenas no fim do primeiro tempo, em cabeçada de Pablo por cima do gol.

Na segunda etapa, o Galo também chegou pela primeira vez. Fausto Vera tentou de fora da área e, na sequência, Scarpa quase fez um gol olímpico.

O Furacão voltou a assustar em chute de fora da área de Cuello, que Everson espalmou. Mycael também trabalhou em chute forte de Hulk, fazendo bonita defesa.

Aos 25, Erick perdeu na corrida para Rubens e cometeu pênalti. Na cobrança, Hulk parou em Mycael mas, no rebote, o próprio Rubens chutou de primeira e abriu o placar.

O Athletico tentou descontar com Nikão, que chutou forte em cima de Everson. Após a oportunidade perdida, o Atlético-MG se fechou e garantiu a vitória.

Fonte: Gazeta Esportiva e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 09/12/2024/08:56:48

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...