Suspeito morre em ação policial após Confronto em Castelo dos Sonhos | PA

Foto: Reprodução | Ação policial resulta em morte de suspeito e apreensão de drogas e arma de fogo.

Na noite deste sábado, 7 de dezembro de 2024, uma operação policial no bairro São Miguel, no Distrito de Castelo dos Sonhos, Altamira, sudoeste do Pará, resultou em confronto com um suspeito armado.

Por volta das 23h30, a guarnição da Polícia Militar realizava rondas na região quando avistou Alberto Araújo Rodrigues saindo de uma residência conhecida como ponto de tráfico de drogas, pertencente a Jeremias, indivíduo ligado a uma facção criminosa. Ao perceber a presença da polícia, Alberto fugiu em uma motocicleta Titan 160 de cor vermelha, desobedecendo ordens de parada e sinais sonoros emitidos pela viatura.

Durante a perseguição, o suspeito sacou uma arma e efetuou dois disparos contra a viatura policial, atingindo sua lateral esquerda. Em legítima defesa, os policiais revidaram e efetuaram um disparo, que fez com que Alberto perdesse o controle da motocicleta e caísse.

Na busca pessoal, foram encontrados com o suspeito um revólver calibre .38 sem numeração, com cinco munições (duas deflagradas), seis pinos de cocaína (4,8 gramas) e pedras de crack (2,7 gramas).

O suspeito foi imediatamente socorrido e levado ao Hospital Geral de Castelo dos Sonhos, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. O caso foi informado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis, e os materiais apreendidos, incluindo a motocicleta, foram apresentados às autoridades.

A ação reforça a atuação da polícia no combate ao tráfico e à criminalidade em Castelo dos Sonhos, garantindo maior segurança à população local.

