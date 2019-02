Atlético-MG vira e amplia jejum de vitórias do Atlético-PR

Fonte: Gazeta Esportiva (foto: reprodução/arquivo) – Em duas partidas com tempos absolutamente distintos, o Atlético Mineiro virou para cima do Atlético Paranaense, por 2 a 1, em plena Arena da Baixada, e deu um bom salto na classificação do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Galo, que ganhou a primeira como vistante, chegou aos 10 pontos, na terceira colocação. Já o Furacão, que chegou a seis jogos sem vencer, é o 13º colocado, com cinco pontos ganhos.

O Rubro-Negro abriu o placar aos 30 minutos do primeiro tempo, com Pablo aproveitando cobrança de escanteio para desviar na área e balançar a rede. Depois do intervalo, Bremer deixou tudo igual, de cabeça, aos oito minutos. Roger Guedes, aos 19 minutos, decretou a virada.

Na próxima rodada, o Atlético Paranaense enfrenta o Fluminense, domingo, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o Atlético Mineiro terá o clássico diante do Cruzeiro, sábado, no Independência, em Belo Horizonte.

O jogo – O primeiro chute a gol do Furacão veio logo aos três minutos, em cobrança de falta de Carleto, que retornava ao time, mas fraca, pela linha de fundo. Lesionado, Renan Lodi obrigou Fernando Diniz a fazer a primeira mudança aos oito minutos, com a entrada de Wanderson. Muita marcação em campo e poucas oportunidades criadas.

Boa jogada de Pablo, aos 12 minutos, entrando na área e servindo Jonathan, que foi interceptado na bola por Gabriel. Aos 17 minutos, foi a vez de Wanderson cruzar de Pablo testar firme para linda defesa de Victor. A bola ainda bateu na trave antes de ser afastada. O goleiro voltou a trabalhar aos 20 minutos, em chute venenoso de Nikão. A resposta veio aos 24 minutos, com Otero cobrando escanteio na cabeça de Gabriel, que fez Santos operar um milagre na Arena.

De longe, Pavez arriscou o tiro, aos 29 minutos, e Victor espalmou para tirar da área. Mas, aos 30 minutos, Carleto cobrou escanteio e Pablo apareceu para desviar e mandar para o fundo da rede, abrindo o placar. O técnico Thaigo Larghi queimou duas mudanças antes do intervalo, com as entrada de Elias e Cazares nos lugares de Luan e Otero. O galo foi dominado pelo Furacão durante os 45 minutos iniciais.

Para a segunda etapa, as equipe retornaram sem novas alterações. Aos três minutos, contra-ataque em velocidade com Nikão, que arriscou o chute colocado para defesa de Victor. O troco veio com Ricardo Oliveira, aos quatro minutos, furando em bola e desperdiçando uma chance clara para marcar. O time mineiro reagiu e, aos sete minutos, Roger Guedes pegou de primeira para Santos ceder escanteio. Após a cobrança, Bremer apareceu com liberdade para testar e deixar tudo igual.

As mudanças feitas pelo treinador mineiro pareciam ter surtido efeito no Galo. Aos 12 minutos, Roger Guedes tabelou com Ricardo Oliveira, invadiu a área e parou em Santos. Cobrança de escanteio para Adilson, que desviou para trás e viu Roger Guedes perder mais uma chance. Até que, aos 19 minutos, Roger Guedes aproveitou rebote de Santos e tocou para o gol livre, decretando a virada.

O jogo mudou completamente, com o Atlético Mineiro dominando após o intervalo. Aos 27 minutos, Ricardo Oliveira ganhou de Wanderson na corrida, mas chutou fraco, nas mãos de Santos. Cazares lançou para Ricardo Oliveira, aos 30 minutos, e Santos deixou a meta para pegar mais uma vez. Jonathan sentiu lesão após uma dividida, mas Diniz já havia feito as mudanças. Aos 39 minutos, cobrança de falta para Carleto, que isolou a bola. Santos, nos acréscimos, ainda operou mais um milagre parando finalização de Roger Guedes. Com um grande segundo tempo, o Galo sobe aproveitar as chances e administrar até o fim.

