Atrizes da Globo Vitória Strada e Marcella Rica assumem namoro

Protagonista Julia Castelo de ‘Espelho da Vida’, ela namora Marcella Rica há quase oito meses. (Foto:Reprodução Instagram)

O novo casal da Rede Globo é Vitória Strada e Marcella Rica.

A atriz Vitória Strada, que interpretou a protagonista Julia Castelo de ‘Espelho da Vida’, está namorando a também atriz da TV Globo Marcella Rica. A informação é da colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. As duas não escondem mais o namoro que tem aproximadamente oito meses, especificamente desde o Carnaval deste ano. As duas foram apresentadas pela amiga de Vitória, Anna Rita Cerqueira, que também integrou o elenco da novela das 18h no ano passado como Gabi.

Nas redes sociais, as duas já postaram foto juntas que passou despercebida pela mídia. “Que os anos passem e a gente continue comemorando nossos aniversários juntinhas.

Obrigada por tudo, você merece o mundo! E que sorte a minha ter você no meu. ♥️”, disse Vitória em uma foto das duas há seis semanas. Mesmo assim as atrizes se mantém discretas. Em julho, as atrizes foram fotografadas em passeio pelas ruas de Ipanema. Vitória e Marcela já viajaram juntas para a Disney em agosto.

Antes de engatar o namoro, Vitória estava solteira há cerca de dois anos. Nesse meio tempo, surgiram especulações de que ela teria vivido um affair com o ator João Vicente de Castro, com quem fez par romântico na trama. Antes de Marcella, Vitória teve apenas dois namorados. Ambos se relacionaram com a atriz antes da fama.

