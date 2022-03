Aulas presenciais da rede estadual de ensino vão iniciar dia 21 de março em Santarém

Aulas vão retornar de forma 100% presencial na rede estadual de ensino — Foto: Agência Pará/Divulgação

Retorno vai ser 100% presencial e com a capacidade total de alunos por sala de aula.

As aulas da rede estadual de ensino vão iniciar no dia 21 de março, em Santarém. O retorno vai ser 100% presencial, e com a capacidade total de alunos por sala de aula, seguindo todos os protocolos de combate à Covid-19, de acordo com o diretor da 5ª Unidade Regional de Ensino, Francisco Costa. (As informações são do g1 Santarém e região — PA).

Ainda de acordo com o diretor da 5ª URE, no dia 11 as escolas serão organizadas para receber alunos, professores e equipe gestora. Já no período de 14 a 16 os alunos serão acolhidos nas escolas para apresentação das turmas e professores, e pra tirar dúvidas sobre as regras das escolas.

Nos dias 17 e 18 vai ser feito o planejamento anual do calendário pedagógico, e no dia 21 as aulas presenciais já iniciam normalmente.

Francisco Costa reforça que todos os protocolos de saúde serão seguidos, incluindo a distribuição gratuita de máscara.

Capacitação para novo ensino médio

Professores da rede estadual de ensino do Pará, vão participar de capacitação para início das atividades do ano letivo 2022, com foco no novo ensino médio. Em Santarém, os professores também devem participar da capacitação que vai ocorrer de forma online a partir desta terça (8) até quinta-feira (10).

A plataforma que os professores vão utilizar se chama Ambiente Virtual de Aprendizagem, e por meio dela será possível assistir as aulas que vão instruí-los a respeito das novas formas de ensino.

Jornal Folha do Progresso em 08/03/2022/17:22:05

