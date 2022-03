Novo Progresso entre as 12 cidades Brasileiras que recebem reconhecimento de situação de emergência

Municípios estão localizados nos estados do Pará,Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Rondônia e Rio de Janeiro

O Governo Federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), reconheceu a situação de emergência em mais 12 cidades brasileiras atingidas por desastres naturais.

Com o reconhecimento prefeituras estão aptas para receber subsídio do governo Estadual e Federal.

Das 12 cidades, sete entraram em situação de emergência devido a chuvas intensas. São elas: Itiruçu, Lapão e Morpará, na Bahia; Novo Progresso, no Pará; e Italva, Laje do Muriaé e São João da Barra, no Rio de Janeiro.

No Pará, a cidade de Novo Progresso obteve o reconhecimento federal devido a alagamento e enchentes.

Em Minas Gerais, a cidade de São Romão obteve o reconhecimento federal devido a inundações, assim como Cacoal, em Rondônia.

Já na Região Sul, três cidades entraram em situação de emergência devido à estiagem: Quaraí e São Lourenço do Sul, no Rio Grande do Sul, e Xanxerê, em Santa Catarina.

Por:Jornal Folha do Progresso em 08/03/2022/17:17:42

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...