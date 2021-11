Avião bimotor com três pessoas a bordo cai no mar do litoral norte de SP

O voo saiu às 20h30 de Campinas e pousaria no Aeroporto de Jacarepaguá.

Avião bimotor com 3 a bordo cai no mar na região de Ubatuba. O copiloto José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, está entre os tripulantes. (foto: Reprodução/TV Globo)

Um avião caiu no mar no litoral norte de São Paulo, nas proximidades da cidade de Ubatuba, por volta das 21h dessa quarta-feira, 24. Para o portal G1, a mãe do copiloto da aeronave, identificado como José Porfírio de Brito Júnior, de 20 anos, informou que havia três pessoas a bordo: José, o piloto e um tripulante. Os outros nomes não foram revelados.

O voo saiu às 20h30 do Aeroporto dos Amarais, em Campinas, com destino ao Aeroporto de Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros segue com a operação de resgate em conjunto com a Marinha e a Capitania dos Portos.

Em vídeo enviado ao Bom Dia Rio, a namorada do copiloto, Thalya Viana, disse que a família ainda está sem informações.

08:57 | Nov. 25, 2021 Autor Euziane Bastos

