Avião pega fogo com 176 pessoas a bordo na Coreia do Sul

As autoridades estão investigando as causas do incêndio (Foto:© X/ @Turbinetraveler).

Um incêndio em um avião da Airbus provocou o evacuamento de quase 200 pessoas que estavam a bordo no aeroporto de Busan, na Coreia do Sul, esta terça-feira (28). Três pessoas ficaram feridas enquanto tentavam escapar, relataram as autoridades.

De acordo com a BBC, o incêndio teria começado na cauda do avião, que tinha como destino Hong Kong, ainda antes de ter levantado voo, por volta das 22h26 (hora local). Os bombeiros chegaram poucos minutos depois.

No avião estavam 169 passageiros e sete membros da tripulação.

As autoridades estão investigando as causas do incêndio.

Vale lembrar que, há cerca de um mês, um avião da Jeju Air caiu em Muan, Coreia do Sul, onde morreram 179 pessoas e apenas duas sobreviveram, sendo considerado o pior desastre aéreo do país.

Fonte: Notícias ao Minuto e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 28/01/2025/19:30:52

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...