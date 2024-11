Avó é presa em Maceió por castigar neto de 10 anos com ovo quente na boca; criança teve ferimentos graves

Criança teve queimaduras graves e está internada no HGE — Foto: Arquivo pessoal

Companheiro dela participou do castigo e foi preso também. Criança está internada no HGE.

Uma criança de 10 anos teve queimaduras graves ao ser castigada pela avó materna e seu companheiro, que colocaram um ovo quente na boca do menino. O caso aconteceu em Maceió. O Conselho Tutelar foi acionado, conseguiu localizar a criança e acionou a polícia. O casal foi preso nesta segunda-feira (25) por maus tratos.

O Conselho Tutelar tomou conhecimento do fato através de denúncia. A avó teria aberto a boca da criança e o companheiro colocou um ovo quente.

“Fizeram essa crueldade alegando que a criança presenciou cenas de cunho sexual do sogro da avó, e comentou com algumas pessoas. Como forma de castigo realizaram esse crime. Localizamos a criança no bairro do Vergel, através de denúncia anônima da população”, relatou o conselheiro Tércio Davi.

A criança está internada no Hospital Geral do Estado (HGE) recebendo os cuidados médicos necessários e posteriormente irá para uma casa de acolhimento. O menino que teve ferimentos graves na boca. Segundo a mãe, ele é uma criança autista.

O menino foi localizado na casa da mãe, no Vergel. Porém, segundo o Conselho Tutelar, ele morava com a avó na Comunidade da Muvuca, no Bairro do Trapiche. “A mãe pegou a criança no sábado quando soube do ocorrido, mas inicialmente foi negligente, sem prestar socorro à criança e sem comunicar ao Conselho Tutelar ou a Polícia Militar”, disse Tércio.

A vítima só recebeu atendimento médico depois da chegada dos conselheiros. Os suspeitos foram localizados na segunda-feira, com o apoio da Polícia Militar. O casal foi detido e encaminhado para a Delegacia de Crimes contra a Criança e o Adolescente.

Tércio disse ainda que uma outra criança, de 3 anos, também morava com a avó. O Conselho Tutelar fez a retirada dela do convívio da família e encaminhou a criança para uma Casa de Acolhimento.

Fonte: Por Heliana Gonçalves, g1 AL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 26/11/2024/14:22:40

