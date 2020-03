Baile funk com adolescentes é fechado por policiais e uma pessoa é baleada ao reagir em MT

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Alguns participantes da festa dispararam no momento em que a polícia anunciou a abordagem. Houve tumulto e parte das pessoas fugiu do local.

Os policiais confirmaram a denúncia e encontraram a festa, com um alto volume, com a presença de cerca de 350 pessoas.

Moradores denunciaram à PM que havia uma grande quantidade de adolescentes usando droga e consumindo bebidas no local. A mesma denúncia apontava que três homens foram vistos armados no local.

