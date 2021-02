Balão da Google que leva internet a lugares remotos cai entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga

Balão do Google cai no no sudoeste do Pará; equipamento leva internet a lugares remotos (Foto:Reprodução / Redes Sociais)

Bombeiros confirmaram a ocorrência

O Corpo de Bombeiros do Pará confirmou a queda de um balão da Google neste domingo (31) numa área de estrada entre os municípios de Itaituba e Jacareacanga, no sentido desse último município, no sudoeste estadual. Não há informações sobre vítimas feridas ou fatais. O próprio CMB confirmou a queda do objeto, mas ressaltou que nem chegou a ser acionado para o atendimento da demanda.

As imagens que circularam nas redes sociais neste domingo mostram a estrutura bem preservada. A região tem registro de queda de outro balão semelhante no município de Concórdia do Pará, no nordeste estadual, no ano de 2019.

Em geral, objetos espaciais caem quando entram na atmosfera da Terra. Isso ocorre com objetos pequenos, pedaços de foguetes ou mesmo de satélites, que viajam a velocidades muito altas, acima de 25 mil km/h, no entanto, a resistência do ar gera atrito e, por consequência, eleva a temperatura, o que faz com que esses objetos se desmanchem.

A distância entre a cidade de Jacareacanga e a de Itaituba é de 393 km. Os fragmentos espaciais cairam numa área de estrada descampada, no sentido de Jacareacanga.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...