Buscas por avião monomotor que desapareceu no oeste do Pará chegam ao 3º dia

Aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) já sobrevoou área de mais de 3 mil km² durante 22 horas de voo na região – (Foto:Reprodução)

Continuam as buscas pelo avião monomotor que desapareceu após decolar do município de Alenquer e seguir com destino ao garimpo Califórnia, em Itaituba, no oeste paraense.

Desde a última sexta-feira (29), uma aeronave SC-105 Amazonas SAR segue sobrevoando o possível trajeto feito pela aeronave de pequeno porte. As informações foram repassadas pelo Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ), unidade da Força Aérea Brasileira, à Redação Integrada de O Liberal, na tarde deste domingo (31).

Segundo o Centro, responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, desde que houve a notificação do desaparecimento da aeronave de prefixo PT-IRJ, mais de 3 mil km² foram sobrevoados por uma aeronave SC-105 Amazonas SAR na região, totalizando 22 horas de voo.

“Conforme estabelecido nas normas internacionais de busca e salvamento, o Centro de Coordenação realiza, desde a notificação do desaparecimento, o levantamento de dados sobre a aeronave e a apuração sobre a possível trajetória da aeronave no intuito de estabelecer as novas fases da operação e de comunicar as autoridades responsáveis”, diz ainda um trecho do comunicado, que ressalta que a procura tem “seguido os padrões internacionais de busca”.Até o momento, não foram encontrados vestígios da aeronave desaparecida.

Sobre o caso

Um avião monomotor, de prefixo PT-IRJ, desapareceu na última quinta-feira (28), após decolar do município de Alenquer e seguir com destino a Itaituba, no sudoeste do Pará. O avião estava sob comando do piloto Antônio Sena, conhecido entre os amigos como “Toninho Sena”.

A bordo também estaria pelo menos uma pessoa, o proprietário da aeronave, registrada em nome de Edwaldo Cesar Caldeira da Silva.Outra aeronave, que decolou pouco tempo depois, chegou ao garimpo primeiro que a equipe de Sena, para surpresa do piloto vizinho, que acionou outros colegas sobre o desaparecimento.

Por:Ana Carolina Matos

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...