Balsa afunda, derrama óleo diesel no Rio Tapajós e contamina a praia de Aramanaí em Belterra

(Foto:Reprodução) – Na manhã de terça-feira, 4, a Praia do Aramanaí no município de Belterrra, foi tomada por óleo diesel. De acordo com moradores, o derramamento de combustível ocorreu devido a uma balsa que afundou durante a madrugada.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram a situação do local, que nesta época do ano encontra-se com a areia submersa. Conforme informou o presidente da Associação Comunitária do Aramanaí, Ney Pedroso, uma equipe da Capitania Fluvial de Santarém, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belterra, juntamente com o proprietário da balsa, estão no local para avaliar a situação, bem como determinar as medidas de contenção e limpeza do óleo.

Ainda de acordo com a liderança comunitária, felizmente, a principio, o dano ambiental parece reduzido pela pouca quantidade de combustível. Pedroso também informou que o incidente com a embarcação não teve vítima.

Colaborou Bena Santana

RG 15 / O Impacto

