Balsa ‘atropela’ casa flutuante no Amazonas, e três pessoas desaparecem; veja vídeo

Foto: Reprodução | A residência ficou completamente destruída depois que um empurrador avançou contra ela.

Uma balsa que transportava uma carga de soja passou por cima de uma casa flutuante e deixou quatro pessoas desaparecidas em Urumatuba, em Manicoré, no Amazonas, nesta sexta-feira (17).

Os desaparecidos são uma mulher e três crianças. A residência ficou completamente destruída depois que um empurrador avançou contra ela.

Um vídeo mostra o estado que ficou a casa após o atropelamento. Nas imagens, é possível ver a residência revirada, com roupas e vários outros objetos espalhados pelo local.

Em nota, a Marinha do Brasil informou que realiza buscas pela mãe e pelas crianças no local. A Defesa Civil, as polícias Civil e Militar também atuam nas investigações sobre o caso.

Fonte: Portal Itatiaia Online e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 18/01/2025/06:54:38

