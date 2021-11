Bando armado invade fazenda e rouba cofre em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A polícia continua no encalço para prender outros membros do bando.

Ao fazer uma revista, no suspeito foi encontrado uma pistola calibre 380, com 32 munições intactas e um carregador. O homem foi preso e encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso para as providências.

A guarnição de polícia foi informada e seguiram ate a propriedade, onde testemunhas, relataram que viram um homem, identificado como Atanael Costa Leite ,conhecido por Negão, deixando dois elementos desconhecidos próximo à fazenda no mesmo dia do assalto, por volta de 18h.

