Banimento do TikTok nos EUA pode acontecer no próximo domingo

Foto: Reprodução | Durante o primeiro mandato de Donald Trump como presidente, o governo dos Estados Unidos passou a considerar o TikTok como uma ameaça à soberania do país.

A ameaça de banimento do TikTok nos Estados Unidos, que se arrasta desde o primeiro mandato de Donald Trump como presidente, está em vias de ser cumprida. É por isso que a ByteDance, como controladora da rede social, pode fechar o serviço no país por conta própria a partir de domingo (19/01).

Fontes ligadas à ByteDance informaram à Reuters que, se o plano for executado, os usuários do TikTok nos Estados Unidos verão uma mensagem que leva a uma página explicando a indisponibilidade da rede social no país.

A ByteDance também estaria considerando permitir que os usuários americanos baixem seus dados na rede social, mas eles não poderão mais fazer publicações, muito menos acessar o conteúdo de outros usuários.

O caminho pelo qual a ByteDance seguirá depende da Suprema Corte dos Estados Unidos, que irá determinar se uma lei sancionada pelo presidente Joe Biden em 2024 é válida. Na prática, essa lei obrigará a ByteDance a vender ou a encerrar as operações do TikTok nos EUA.

O caso chegou às esferas judiciais porque a ByteDance alega que a lei em questão viola a constituição americana. A expectativa é de que a decisão da Suprema Corte seja anunciada nos próximos dias.

Se o judiciário americano se mostrar favorável à lei, a indisponibilidade do TikTok nos Estados Unidos pela ByteDance será executada de modo mais rigoroso do que o exigido. A lei impedirá novos downloads do aplicativo, mas permitirá que a plataforma continue funcionando, pelo menos por algum tempo. Contudo, a empresa considera fazer um fechamento total e imediato.

Por que o TikTok pode ser banido nos Estados Unidos?

Durante o primeiro mandato de Donald Trump como presidente, o governo dos Estados Unidos passou a considerar o TikTok como uma ameaça à soberania do país. Isso porque a ByteDance é de origem chinesa e estaria coletando informações de americanos e as repassando ao governo da China. A companhia sempre negou essa prática.

Curiosamente, o próprio Trump vem solicitando à Suprema Corte que suspenda ou atrase a aprovação da lei assinada por Biden, que, antes disso, havia sido aprovada pelo Congresso. O futuro presidente alega que quer buscar uma solução menos drástica para o caso.

Um dos fatores que podem explicar essa postura mais flexível de Trump é o fato de o TikTok ter sido bastante útil em sua campanha eleitoral.

De todo modo, usuários americanos já buscam alternativas. Nos Estados Unidos, tem crescido a adoção de aplicativos como RedNote e Lemon8, este último pertencente à própria ByteDance.

