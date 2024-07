Bebê de 7 meses morre após sofrer abuso sexual no Mato Grosso ; Pai confessa abuso

(Foto: Reprodução)- Conforme Boletim de Ocorrência, o médico plantonista acionou a Policia Militar.

Um bebê de apenas 7 meses morreu na noite da última quarta-feira (10.07) em Canarana-MT após sofrer abuso sexual. Ele deu entrada por volta das 20:30h da noite, no Hospital Municipal Lorena Parode desacordado e com hematomas.

Conforme Boletim de Ocorrência, o médico plantonista acionou a Policia Militar. Ao chegarem no local, foi constatado que o bebê já tinha vindo a óbito. Em exame de corpo de delito, foi constatado que haviam hematomas no lábio do bebê e o ânus apresentava fissuras e dilatação.

Em relato para a policia, primeiramente, o pai da criança alegou que estava sozinho com o bebê em casa e que, após tê-lo amamentado, colocou o bebê de bruços e percebeu que a criança não respirava. Relatou que tentou fazer reanimação e após, pediu a um vizinho para leva-los ao hospital.

O pai da criança e a mãe, que estava trabalhando no momento da ocorrência, foram encaminhados para a Delegacia de Policia local para esclarecimentos. Lá, o pai, que possui 20 anos, confessou que teria abusado do bebê, inserindo o dedo no ânus da criança.

INVESTIGAÇÃO

Após exaustivo trabalho investigativo da PJC, o caso foi mais esclarecido. Segundo consta, ele teria abusado sexualmente da criança. Após, isso a deixado em cima da cama. O suspeito retornou para o quarto, após alguns minutos, ergueu a criança com os braços numa altura de aproximadamente 1 metro e 75 centímetros e a soltou em cima de uma base de madeira da cama. Ele repetiu isso por quatro vezes. Na quarta vez, percebeu que a criança parou de chorar e começou a ficar roxa. Então ele a socorreu, sustentando a tese de que ela teria se engasgado.

Diante da confissão e da gravidade dos atos relatados, foi dada voz de prisão para o suspeito na Delegacia. Ele foi preso em flagrante e será apresentado à audiência de custódia. O Delegado de Polícia, Dr. Flávio Leonardo, esclarece que com base nas evidências coletadas e na confissão, representou pela prisão preventiva do indivíduo, considerando a necessidade de garantir a ordem pública e o correto andamento das investigações.,

A POLITEC foi acionada para realizar uma análise detalhada da cena do crime. As investigações continuam, com o objetivo de compreender completamente as motivações por trás deste ato inaceitável e assegurar que todos os aspectos legais sejam cuidadosamente tratados.

Fonte: Informa Araguaia e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 11/07/2024/17:01:54

