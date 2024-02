Bebê sofre queimaduras graves após casa da família ser destruída por incêndio em Monte Alegre-Pará; Família pede ajuda

Caso aconteceu no fim da manhã de terça-feira (6), em comunidade rural do município. Atenção, imagens fortes!

Um bebê do sexo feminino, de apenas 29 dias de vida, sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus, após a casa da família pegar fogo, na comunidade Serra Azul, zona rural do município de Monte Alegre, no oeste do Pará.

De acordo com informações do pai da bebê, era por volta de 12h, quando o incêndio começou. A suspeita é de que o fogo foi provocado pela explosão de uma bateria ligada a uma placa de energia solar que era usada pela família para o funcionamento de equipamentos ligados à tomada.

Bebê de apenas 29 dias sofreu queimaduras de segundo e terceiro graus pelo corpo e rosto

Ainda de acordo com o pai, a menina estava em uma rede no quarto. Quando viu que a casa estava pegando fogo, o pai entrou e conseguiu tirar a criança da casa de madeira que foi totalmente destruída pelo fogo.

Devido à gravidade das queimaduras, a bebê foi levada pelos pais ao hospital provisório de Monte Alegre para reeber os cuidados médicos necessários.

O médico Matheus Silva estava no plantão quando a bebê deu entrada no hospital. Ele disse que foi solicitada avaliação de cirurgia, e que a preocupação principal é com a prevenção de infecções e o sistema respiratório da menina, uma vez que ela pode ter inalado fumaça.

Casa foi consumida por incêndio na zona rural de Monte Alegre

Solidariedade

Desde que o caso foi divulgado nas redes sociais, uma grande corrente de solidariedade se formou e muitas doações começaram a chegar ao hospital provisório de Monte Alegre, principalmente fraldas descartáveis e roupinhas para a bebê que perdeu tudo no incêndio.

Sem condições financeiras no momento, a família também precisa de doações de valores para recomeçar a vida. As doações podem ser feitas para a chave PIX (93) 991171757, Banco Bradesco, em nome da de Antônia Odicleia Turriel de Souza, mãe da bebê.

Quem quiser contribuir com doações de roupas, materiais de higiene e alimentos para a família pode levar à recepção do hospital.

Imagens fortes!

Fonte: G1 Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 07/02/2024/15:36:09

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...