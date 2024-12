Black Friday supera as expectativas e tem melhor resultado desde 2020 no Brasil

Foto: Reprodução | No total foram mais de R$ 8 bilhões em vendas entre a quinta-feira (28) e a manhã deste domingo (1º).

A já tradicional Black Friday voltou a ser um grande sucesso no Brasil neste ano. As vendas na data superaram as estimativas e representaram o melhor desempenho desde 2020, primeiro ano da pandemia de Covid-19.

O faturamento do comércio eletrônico teve um crescimento de 11% na comparação com o ano passado, acima das projeções iniciais. No total foram mais de R$ 8 bilhões em vendas entre a quinta-feira (28) e a manhã deste domingo (1º).

Lojas físicas também tiveram uma Black Friday acima das expectativas

O crescimento nas vendas foi sustentado pelo aumento de volume de pedidos online, de 12%, para 14,4 milhões. Já o valor gasto por compra praticamente não subiu, com alta de 0,8%, para R$ 555,17, de acordo com informações da empresa Clearsale.

Na sexta-feira (29), as vendas on-line subiram 76% em relação ao dia anterior e 4% em comparação com a mesma data de 2023, segundo levantamento da Linx, empresa do grupo StoneCo. Durante a semana, as vendas cresceram 5% na mesma base comparativa.

No caso dos marketplaces, que consideram operações de venda de produtos de lojistas parceiros, houve um aumento de 24% no faturamento em comparação com o mesmo período do ano passado. Na semana da Black Friday, entre os dias 25 a 29 de novembro, o faturamento subiu 45%.

As lojas físicas de moda, vestuário, confecção e calçados também apresentaram resultados positivos. Na sexta, houve alta de 23% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2023 e de 33% em relação ao dia anterior. Já durante toda a semana de promoções, a venda em lojas avançou 13%.

O setor de calçados foi um dos destaques, registrando aumento de 15% nas vendas comparado à mesma data do ano passado. Os levantamentos foram publicados pelo Valor Econômico.

Edição deste ano também foi marcada por recorde de reclamações

Uma das explicações para os bons resultados foi o 13º salário.

O pagamento da primeira parcela coincidiu justamente com o início dos dias de promoção, algo que não ocorria desde 2019, mantendo a edição deste ano da Black Friday aquecida.

Por outro lado, o Reclame Aqui bateu recorde de reclamações durante a data, com quase 15 mil queixas.

A maioria delas teve a ver com atraso na entrega e propaganda enganosa.

Fonte: Olhar Digital e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/12/2024/12:06:58

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...